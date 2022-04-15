Eskişehir Ormanspor, Avrupa ve kupa hedefine emin adımlarla ilerliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Ormanspor, kalan 5 maçtan en fazla galibiyeti ligi alarak ligi üst sıralarda tamamlamayı ve kupada finale yükselmeyi hedefliyor.

Kulübün Sportif Direktörü Burçin Albayrak, AA muhabirine, bu sezon başında ligde belirledikleri Avrupa kupalarına katılma hedefine yaklaştıklarını söyledi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda ise dörtlü finale yükseldiklerini anımsatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Kupada dörtlü finale kalmaktan çok mutluyuz. Ligde de güzel bir sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hem kupada hem ligde hedefimiz en iyi yerde mücadeleyi tamamlamaktır. Bu hafta sonu deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Türkiye Kupası'nda onlarla iki maç yaptık. Bir maçı kazandık, diğerini kaybettik ama gol averajıyla final grubuna kaldık. İzmir temsilcisiyle 17 Nisan'da bu kez ligde karşılaşacağız. 5 maç sonra lig sıralamasındaki yerimiz belli olacak."

Ligde kalan maçlara galibiyet için çıkacaklarını anlatan Albayrak, iyi sonuçlar alarak hedefledikleri yere gelmek istediklerini bildirdi.

Eskişehir temsilcisine olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Albayrak, "Lige renk kattığımızdan bahsediliyor. Orman teşkilatı ile sporu birbirine yakın görüyorum. Çünkü bizler de genç bir sporcuyu yetiştirmek için onlara fidan gibi özenle yaklaşıyoruz." dedi.

"İyi yolda gidiyoruz"

Antrenör Mehmet Fatih Işık ise kendilerine destek veren Orman Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

İlk sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de kaliteli ve iyi bir takımla mücadele ettiklerini vurgulayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi yolda gidiyoruz. 2 yıllık bir takım olmamıza rağmen böylesine başarı gösterdiğimizden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde şu anda 4'üncü sıradayız. Önümüzdeki 5 maçtan 2 galibiyet aldığımız takdirde ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiliyoruz ancak kalan maçlarımızdan en fazla galibiyete almayı hedefliyoruz. Ligi 2'nci sırada bitirme durumumuz da var. Eskişehir Ormanspor'a yakışacak şekilde ligi bitirmek istiyoruz. 2 maçı da kazanıp, Avrupa kupalarına katılmayı garantileyip, kalan maçları daha rahat bir psikolojiyle oynamayı amaçlıyoruz."

Işık, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u yenerek 5 maçlık seriye galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde kendilerinin yanı sıra Beşiktaş, Beykoz Belediyespor ve Spor Toto'nun yer aldığını aktaran Işık, "Yarı finalde rakibimiz Beykoz Belediyespor. Onlar da şu anda ligde 2'nci sırada. Çok çetin bir dörtlü final olacağını düşünüyorum. Beykoz maçını geçip finali kazanmak istiyoruz. Eskişehir'e bir kupa getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.