Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi - Haberler

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Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi

AA - Uğur Subaşı - Spor
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Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ni 4. sırada bitiren Eskişehir Orman Spor Kulübünün haklarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezonda Süper Lig ve EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ni 4. sırada bitiren Eskişehir Orman Spor Kulübünün haklarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezonda Süper Lig ve EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Orman Spor Kulübünün isim hakkı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde atılan imzaların ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, imza töreninde, hentbol branşındaki yeni takımın hayırlı olmasını temenni ederek, "Takımımızın, 2022-2023 EHF ve Süper Lig'de oynama hakkı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık ödemeden şehrimize önümüzdeki süreçte hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğuna aday bir takım kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz da gözlerinin arkada kalmadığını, takımlarını güzide bir kulübe devrettiklerini belirterek, "Çok emek verdik, el birliğiyle büyüttük. Daha büyük hedefleri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrediyoruz. Hentbol camiasına hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Uğur Subaşı - Spor

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