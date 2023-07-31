Eskişehir Olta Balıkçıları Birincilik Elde Etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen olta balıkçılığı festivaline katılan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Spines takımından Erden İsmail birincilik elde etti.

Konya Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SAOBDER) Derneği tarafından Seydişehir ilçesi Taraşçı mahallesinde iki gün süren olta balıkçılığı festivali sonra erdi. Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Spines takımı da katıldı. Festivalde spin yarışmasına katılan ESBALDER üyesi Erden İsmail, Kasna balığı kategorisinde en büyük balığı yakalayarak birinci oldu. Birincilik ödülü düzenlenen törenle ESBALDER takımına takdim edildi. Ödülü alan ESBALDER takım üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR