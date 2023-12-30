Eskişehir Kick Boks Şampiyonu Mücahit Sait Özkan Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Eskişehir kick boks şampiyonu olarak, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 17 yaşındaki Mücahit Sait Özkan, hedefini Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi.

Okul Sporları Kick Boks Gençler İl Birinciliği 27-28 Aralık tarihlerinde Gökmeydan Spor Salonu'nda düzenlendi. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada sporcular il şampiyonluğu için ringe çıktı. Rakiplerini yenmeyi başaran 17 yaşındaki Mücahit Sait Özkan, il şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarı ile 4-5 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan genç sporcu, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Özkan, "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Milli takım antrenörü hocam Nuri Bayrak'ın talebesi olmaktan gurur duyuyorum. Şehrimi ve okulumu Şubat ayında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Beni destekleyen aileme, hocalarıma ve antrenörüme teşekkür ediyorum, Türkiye şampiyonu olmak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR