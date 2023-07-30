- Eskişehir'in ilk cirit takımı görkemli bir organizasyonla duyuruldu

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya:

"Cirit, Osmanlı döneminden beri oynanan bir savaş sanatıdır"

"Ciridi spor şeklinde yaşatmaya çalışıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in ilk cirit takımının ve ata sporlarının tanıtımı için düzenlenen organizasyondan piste çıkan atlar ve binicilerin yaptığı hamleler keyifli anlara sahne oldu.

Eskişehir'in ilk cirit takımı olan Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Klübü kuruldu. Kuruluş nedeniyle hem kulübün hem de atlı sporların gelecek nesillere tanıtımı açısından Tepebaşı ilçesi Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Keyifli At Çiftliği Sahası'nda çeşitli gösteriler düzenlendi. Gösterilerin ardından cirit ve atlı okçuluk müsabakaları gelen 500'ü aşkın seyircinin beğenisine sunuldu. Lisanslı 12 sporcu ve 3 milli takım sporcusu ile icra edilen gösteriler göz dolduruldu. Seyirciler gösteri ve müsabakalardan arta kalan zamanda atlarla hatıra fotoğrafı çekindi. Tam anlamıyla pistin tozunu attıran atlar havadan görüntülendi.

"İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz sporumuzu"

Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü açılışında konuşan, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya, "Federasyonumuza bağlı beş tane ata sporumuz var. Bunlardan biri cirirt ve atlı okçuluk. Eskişehir'de bir cirit takımı kurduk. Onun tanıtımı ve ata sporumuzu yaşatmak için toplandık. Bunun için bayağı çabaladık Eskişehir'de. Sonuçta 12 tane sporcuyu bir araya getirebildik. Bugün bir araya gelmişiz nasıl bir şey yapamıyoruz, bunu görmek için buradayız. Bugün ciridi anlatacağız, nasıl oynandığını anlatacağız. Ciridin aslında tüm dünya üzerinde olmayan bir özelliği var; affetmek. Yakaladığın sporcuyu, mesafeye girdiğin sporcuyu vurmadan affetmek sadece ciritte vardır. Cirit, Osmanlı döneminden beri oynanan bir savaş sanatıdır. Bir talimdir, antrenmandır. Biz bunu bu senelerde spor şeklinde yaşatmaya çalışıyoruz. Şu anda 12 tane sporcumuz var, lisanslı sporcularımız. Aynı zamanda üç tane de milli takım sporcumuz var. Onları buraya bize destek vermek için çağırdık. Çünkü onlar bizim hem abilerimiz hem de profesyoneller. Onlar da bize burada öğretecekler, destek olacaklar. Biz bir noktaya geldik ama daha eksiklerimiz var. Antrenmanlar yapacağız, inşallah daha genç sporcuları bünyemize katmak için çaba gösteriyoruz. Yaklaşık beş yüz kişi var şu anda. Daha da gelen olur diye düşünüyoruz. İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz sporumuzu" dedi.