Eskişehir haberleri: Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlenceleri devam edecek

Eskişehir haberleri... Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlencelerinin devam edeceğini anlatan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı ve Nefer Grubu Tribün Lideri Murat Diri, "Başarıyı sahiplenen çok oluyor, ama başarısızlık öksüz kalıyor" diyerek taraftarı desteğe davet etti.

Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlencelerinin devam edeceğini anlatan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı ve Nefer Grubu Tribün Lideri Murat Diri, "Başarıyı sahiplenen çok oluyor, ama başarısızlık öksüz kalıyor" diyerek taraftarı desteğe davet etti.

Geçen yıl deplasman yasağı olmasaydı Eskişehirspor'un kesinlikle küme düşmeyeceğini iddia eden Murat Diri, kulübün kombine satışlarının başladığına da dikkat çekti. Kırmızı Şimşeklerin son yıldır yaşadığı zor durumlara değinen Murat Diri, bu sezon için Eskişehirspor deplasman adetlerinin ve eğlencelerinin tekrar devam edeceğini belirtti. Taraftarların son zamanlarda çok yıprandığını ve Türkiye'de hiçbir futbol kulübünün uğraşmadığı dertler ile baş başa kalındığını ileten Diri, "Eskişehirspor'a destek için Suriye'ye bile gideriz" dedi.

"Tribünümüz için her zaman bir kemik kadromuz var"

"Takım olarak mağlup da olsak galip de gelsek, tüm taraflar aynı duyguları paylaşıyor" diyen ETB Başkanı Diri, "Eskiden belediyeler takıma otobüs desteği veriyordu veya kendi cebimizden ödeyip deplasman maçlarına birkaç otobüs ile gidebiliyorduk. Şimdi biliyoruz ki maliyetler çok arttı. Durumu göz önünde bulunduruyoruz. Taraftarlarımıza hak veriyorum. Tribünümüz için her zaman bir kemik kadromuz var. Üçüncü ligde mücadele eden takımların tribünleri artık bize yetmeyecek. Yaşadığımız tüm bu yeni süreçler camiamıza yansıyor" dedi.

"Bu takımın 10 numarası, taraftardır"

Yeni sezon için insanlara rahat bir şekilde kombine alın diyemediğini ifade eden Nefer Grubu Tribün Lideri Murat Diri, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Durumlar ortada ve kimseye gelin ve kombine alın çağrısında bulunamıyoruz. Fakat bu takım için her zaman mücadelede eden bir kesim var. Bize sadece inananlar katılsın, yeterli. Başarıyı sahiplenen çok oluyor ama başarısızlık öksüz kalıyor. Biz bütün öksüzler olarak bir arada tutunacağız. Bu takımın 10 numarası, taraftardır. Eskişehirspor'a destek olmak için ufak çocuğun kumbarasını kulübe bağışladığını da gördük. Çarşı içerisinde yardımlar topladık ve bir bataklıktayız. İnsanların umudu giderek azalıyor. Tüm bunlara rağmen geçen seneki kadromuzu koruduk ve artık bir arada top oynamaya alışkın olan bir kadromuz var. Tabi ki bu yıl çok ümitliyiz." - ESKİŞEHİR