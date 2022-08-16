Eskişehir yerel haberleri | Tepebaşı Belediyesi Geleceğin Jimnastikçilerini Yetiştiriyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan jimnastik salonu, uzman eğitmenler tarafından 450 çocuğa jimnastik eğitimi veriyor.

Şirintepe Mahallesi'nde Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonunda, çocuklar sağlıklı ve nezih bir ortamda spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

450 Öğrenci Haftada 4 Gün Jimnastik Öğreniyor

Yeni dönem eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 450 öğrenci 16 grup halinde spor yapıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, jimnastik salonunun 3 metre derinliğinde trambolin, tırmanma halatları ve halkaları, 3 metre derinliğinde sünger havuzu, tramplen, 3 metre uzunluğunda 2 adet deri kaplamalı denge aleti, ahşap jimnastik sıraları ve merdivenleri, 5 katlı atlama kasası ve 20 adet amut barı gibi donatıları ve profesyonel eğitmenleri ile Eskişehirli çocukların sağlıklı biçimde jimnastik yapabilmesi için eğitim çalışmalarına aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi.

Yaz dönemi kursları kapsamında jimnastiğin yanı sıra çocuklar için basketbol, voleybol, futbol, tekvando, judo, masa tenisi, junior survivor ve satranç kursunun düzenlendiği Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.