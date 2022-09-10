Eskişehir haberleri | İnönü'de geleneksel voleybol turnuvası başladı Spor Haberleri Eskişehir spor haberi: İnönü Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva bayan takımlarından Parlayan Yıldızlar ve Güneş takımları arasında oynanan müsabaka ile start aldı. İnönü Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva bayan takımlarından Parlayan Yıldızlar ve Güneş takımları arasında oynanan müsabaka ile start aldı. Turnuva öncesi tüm takımlara başarılar dileyen İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı 5. Geleneksel Voleybol Turnuvasının centilmenlik havasında olmak üzere dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir ortam içerisinde geçmesini diledi. 5. Geleneksel Voleybol Turnuvası 18 Eylül Pazar günü oynanacak final karşılaşması ile sona erecek. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Anadolu Lisesi voleybol Güneş Spor Haberler

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