Eskişehir haberleri... Tepebaşı Belediyesi'nin Ücretsiz Spor Kursları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen ücretsiz yeni dönem kursları devam ediyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen voleybol eğitimlerine katılan çocuklar sağlıklı bir şekilde spor yapıyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 7-16 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilen voleybol kursu da uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor.

Kursa katılan 250 çocuk, 9 grup halinde sağlıklı ve hijyenik bir ortamda, spor yapmanın keyfini yaşıyor. Kurslar, haftanın 3 günü düzenleniyor.

Yaz dönemi kursları kapsamında voleybolun yanı sıra çocuklar için basketbol, futbol, tekvando, judo, masa tenisi, junio, survivor ve satranç kursunun düzenlendiği Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.