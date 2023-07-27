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Eskişehir Görme Engellilerspor Oyuncusu Ece Kır Üret, B1 Futbol Kadın Milli Takımı'na Seçildi

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Görme engelliler B1 futbol kadın milli takım seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Ece Kır Üret, milli takım formasını giymeye hak kazandı.

Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Ece Kır Üret, B1 Futbol Kadın Milli Takımı'na seçildi.

Görme engelliler B1 futbol kadın milli takım seçmeleri 9-14 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da yapıldı. Milli takıma oyuncu seçme kampına Eskişehir Görme Engellilerspor oyuncusu Ece Kır Üret de katıldı. Kampta başarılı bir performans sergileyerek milli takım formasını giymeye hak kazanan Üret, antrenörlerini ve sevenlerini gururlandırdı.

Eskişehir Görme Engellilerspor, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kadın futbolu alanında yaptığı hamlede sporcumuzun yer alması bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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