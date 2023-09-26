Eskişehir Görme Engellilerspor Kulübü kupa için Karaman'a gitti

Eskişehir Görme Engelliler spor Kulübü, Karaman'da düzenlenecek Kadınlar Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası müsabakalarına katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Gaziantep ve Diyarbakır Deprem Şehitlerini Anma Kadınlar Golbol Türkiye Kupası müsabakaları başladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada Gaziantep ve Diyarbakır adı altında 2 grup halinde 36 spor kulübünün mücadele edeceği belirtildi. Eskişehir Görme Engellilerspor Kulübü, 5 gün sürecek müsabakalara Diyarbakır grubundan katıldı.

Eskişehir Görme Engellilerspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda müsabakaya katılan takımlarına başarılar dileklerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR