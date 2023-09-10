Eskişehir Görme Engellilerspor Konya'da 6'ıncı oldu

Konya ilinde düzenlenen Görme Engelliler Goalball Erkekler Hatay Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası'nda Eskişehir Görme Engellilerspor, grubu 6'ıncı olarak tamamladı.

Konya'da 4-8 Eylül tarihleri arasında Görme Engelliler Goalball Erkekler Hatay Deprem Şehitlerini Anma Türkiye Kupası düzenlendi. Kupaya katılan Eskişehir Görme Engellilerspor, Hatay grubunda yer aldı. Bir kez daha spora 'engel' olmadığını ortaya koyan Eskişehir Görme Engellilerspor, karşılaşmalar sonucunda grubu 6'ıncı olarak tamamladı. - ESKİŞEHİR