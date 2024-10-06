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Eskişehir Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı Şampiyonluğa Ulaştı

Eskişehir Görme Engelliler Kadın Goalball Takımı Şampiyonluğa Ulaştı
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Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Kadın Goalball Takımı, 2. Lig müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyonluk elde etti. Takım, müsabakaları Sivas'ta gerçekleştirdi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Kadın Goalball Takımı, Kadınlar Goalball 2. Lig müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyonluk elde etti.

Kadınlar Goalball 2. Lig Müsabakaları, 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirildi. Müsabakaya 22 takım katılım sağladı. Karşılaşmalarda yer alan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Kadın Goalball takımı çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyon olarak hem kulüplerini hem de Eskişehir'i gururlandırdı.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, başarıları için tüm takımı gönülden tebrik ederek yaşattıkları şampiyonluk gururundan dolayı sporculara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivas Spor

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