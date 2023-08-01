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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları Marmara Cup'ta Üçüncü Oldu

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İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda mücadele eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil üçüncü oldu.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda mücadele eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil üçüncü oldu.

28-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası sona erdi. Turnuvada üçüncülük mücadelesine çıkan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil rakiplerini mağlup ederek madalya kazandılar. İki sporu düzenlenen törenle madalyalarını teslim aldılar. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir İstanbul Marmara Spor Spor Haberler

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