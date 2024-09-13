Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden tasarruf tedbirleri toplantısı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce tasarruf tedbirleri konulu iç bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri gerçekleştirilen toplantı için bir araya geldi. Tasarruf tedbirleri konulu iç bilgilendirme ve istişare toplantısında birçok konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Saygı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, gençlik hizmetleri müdürü ve şube müdürleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR