Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, yeni dönem hedeflerinin ve projelerin ele alındığı yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü idaresi ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz dönemin çalışmaları analiz edilirken yeni dönem için yol haritası belirlendi. Toplantı kapsamında, gençlere ve sporculara yönelik sunulan hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla planlanan projeler masaya yatırıldı. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hedeflerin vurgulandığı görüşmede, il genelindeki sportif faaliyetlerin ve gençlik çalışmalarının verimliliğini artıracak stratejiler üzerinde durulduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR