Haberler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni dönem hedeflerini ve projelerini ele almak amacıyla yılın ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gençlere ve sporculara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için planlanan projeler üzerinde duruldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, yeni dönem hedeflerinin ve projelerin ele alındığı yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü idaresi ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz dönemin çalışmaları analiz edilirken yeni dönem için yol haritası belirlendi. Toplantı kapsamında, gençlere ve sporculara yönelik sunulan hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla planlanan projeler masaya yatırıldı. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hedeflerin vurgulandığı görüşmede, il genelindeki sportif faaliyetlerin ve gençlik çalışmalarının verimliliğini artıracak stratejiler üzerinde durulduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"