Eskişehir Demirspor maddi sıkıntılara rağmen lige devam edecek

Bölgesel Amatör Lig'den çekilme tehlikesi bulunan Eskişehir Demirspor'un maddi sıkıntılara rağmen lige devam edeceği ve bugün oynanacak Ankara TKİ maçında da sahaya çıkacağı öğrenildi.

Bölgesel Amatör Lig'den çekilme tehlikesi bulunan Eskişehir Demirspor'un maddi sıkıntılara rağmen lige devam edeceği ve bugün oynanacak Ankara TKİ maçında da sahaya çıkacağı öğrenildi.

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Eskişehir Demirspor'un son günlerde yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle ligden çekileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ligde oynadığı dört maç sonunda son sırada puansız olarak yer alan Eskişehir ekibinin bugün oynanacak Ankara TKİ karşılaşmasına da çıkmama kararı almıştı. Ancak kulüp yönetiminin futbolcularla yaptığı son toplantı sonrasında lige devam kararı aldığı ve sıradaki Ankara TKİ maçına çıkma kararı aldığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerlier, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ligin seyri açısından çekilme kararının etik olmayacağını belirterek, futbolcularla yaptıkları son toplantıda ligde bu hafta oynanacak Ankara TKİ maçında takımının sahada yer alacağını ifade etti.

Eskişehir Demirspor, ligin 5. haftasında bugün saat 14.00'te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda Ankara TKİ'yi konuk edecek. - ESKİŞEHİR