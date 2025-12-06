Haberler

Eskişehir'de apartman sakinleri, Eskişehirspor sevgisini binaya taşıdı
Eskişehirspor'a olan bağlılıklarını göstermek için bir apartmanın sakinleri, binanın dışını takımın renkleri olan kırmızı-siyaha boyadı. Apartman görevlisi, bu uygulamanın şehir ve takım sevgisini yansıttığını belirtti.

Fanatik Eskişehirsporlu olan bir apartmanın sakinleri, aldıkları kararla binalarının dışını takımın renkleri olan kırmızı-siyaha boyadı.

Doğuştan Eskişehirspor'lu olduklarını belirten bina sakinleri, yaklaşık 10 gün önce, binanın dışında bulunan tüm demirleri kırmızı ve siyaha boyayarak şehirlerine ve takımlarına olan bağlılıklarını ilan etti.

Doğuştan Eskişehirsporlu olduğunu ve Eskişehirspor'un neredeyse hiçbir maçını kaçırmadığını belirten apartman görevlisi Halil İbrahim Dinçer şunları söyledi:

"Bizim apartmanımızdaki herkes Eskişehirsporlu. Bina sakinlerimizin talebi üzerine, bina dışındaki demirleri kırmızı siyaha boyadık. Doğuştan Es-esli olduğumuz için ve onu yaşatmak için 10 gün önce böyle bir şey yaptık. Yoldan geçenlerin gözüne çarpıyor, 'Çok güzel, iyi etmişsiniz. İmkan olsa, biz de kendi apartmanımıza yaparız' diyorlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
