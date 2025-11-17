Haberler

Eskişehir'de Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları Devam Ediyor

Eskişehir'de Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Müsabakaları, öğrencilerin futbol yeteneklerini sergilediği heyecan dolu maçlarla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen müsabakalar, Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda gerçekleştiriliyor. Yıldız erkek kategorisinde mücadele eden okulların öğrencileri, heyecan dolu maçlarda karşı karşıya geliyor. Maçı kazanabilmek için rekabet eden öğrenciler, tüm futbol hünerlerini sahada ortaya koyuyor. - ESKİŞEHİR

