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Eskişehir'de Veteranlar V1 Erkekler Epe Türkiye Şampiyonası ödülleri dağıtıldı

Eskişehir'de Veteranlar V1 Erkekler Epe Türkiye Şampiyonası ödülleri dağıtıldı
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Eskişehir'de düzenlenen Veteranlar V1 Erkekler Epe Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Eskişehir'de düzenlenen Veteranlar V1 Erkekler Epe Türkiye Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Eskişehir'de, Federasyonun 2024-2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Veteranlar Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası kapsamında Veteranlar V1 Erkekler Epe Türkiye Şampiyonası, 23 Mart 2025 tarihinde Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada ödüller, İl Müdürü Hasan Kalın ve TEF Başkanı Abdurrahman Karataş tarafından takdim edildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazanan tüm sporcuları sosyal medya üzerinden, "Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmada kazanan tüm sporcularımızı tebrik ederiz" ifadelerini kullanarak tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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