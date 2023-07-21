Eskişehir'de Vatandaşlar İçin Voleybol Organizasyonu

Eskişehir'de özel bir organizasyon ile 18-60 yaş arasındakiler için voleybol maçları düzenlenerek vatandaşların hem spor yapmalarına hem de keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

Eskişehir'de özel bir organizasyon ile 18-60 yaş arasındakiler için voleybol maçları düzenlenerek vatandaşların hem spor yapmalarına hem de keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde özel bir spor organizasyonu, her gün onlarca kişiye spor yapma imkanı sunarken aynı zamanda vatandaşa keyifli vakit geçirme deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. 18-60 yaş arası tüm vatandaşların katılabildiği voleybol organizasyonu, voleybol oynamak ve spor yapmak isteyenler için ideal bir fırsat oluşturduğu görüldü. Bu özel voleybol organizasyonuna katılan katılımcılar, hep voleybol oynamak istediklerini ifade ederek, aileler için iyi ve uygun alan oluşturulduğunu belirterek, spor kültürüne ve aktif yaşama olan ilgilerinin artırdığını ve sağlıklı yaşamın desteklendiği bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiği belirtti. Voleybol maçlarına katılan vatandaşlar, hem spor yapmanın sağladığı fiziksel faydaları hem de eğlence dolu anları bir arada deneyimlemenin mutluluğunu yaşadığını söylerken, spor organizasyonunun düzenlendiği alan, katılımcıların keyifli zaman geçirebildiği ve profesyonel voleybol maçlarını aratmadığı görüldü.

"Maçlarımızda seviye fark etmez, oynamayı bilsinler ya da bilmesinler herkes katılabilir"

Spor organizasyonu düzenleyen Semih Akarçay, amaçlarından bahsederek, "Sağlıklı ve mutlu bir toplum için sporun önemini biliyoruz. Bu nedenle böyle bir voleybol organizasyonuyla, voleybol oynamak isteyenleri bir araya getirmiş oluyoruz. Amacımız, 18-60 yaş arası insanları bir araya getirip voleybol maçı yaptırmak. Maçlarımızda seviye fark etmez, oynamayı bilsinler ya da bilmesinler. Herhangi bir takımının olmasına gerek yoktur, tek kişi olarak da katılım sağlayabiliyorlar. Katılım yapmak isteyenlerin yapacağı tek şey, Whatsapp grubunda açıklanan maç günlerini takip etmek ve hangi gün hangi maça gelmek istiyorlarsa özelden mesaj atmaktır, bu sayede biz de yerlerini ayırmış oluyoruz. Genelde özel şirketler, öğrenciler, aileler ve kamu personelleri katılım sağlıyor. Bizler Eskişehir' de voleybol kültürünün yaygınlaşmasını hem de vatandaşlarımızın bir araya gelerek eğlenmelerini hedefliyoruz. Böylece hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha sağlıklı bireyler olmuş oluruz" dedi.

"Bu organizasyon sayesinde spor yapmak daha keyifli hale geliyor"

45 yaşında olduğunu belirten Ali Can Uluğ, düzenlenen voleybol organizasyonu beğendiğini anlattı. Bu organizasyon sayesinde tekrar voleybol oynamaya karar verdiğini anlatan Uluğ, "Daha önce hep halı sahaya futbol oynamaya giderdim, ama artık voleybol oynamaya geliyorum. Bu voleybol organizasyonunu, sosyal medya sayesinde gördüm ve katılma kararı aldım. Haftada mutlaka 4 maça geliyorum. Hem eğlenceli ortam hem de işletme sahipleri ve çalışanlar hep güler yüzlü. Bu organizasyonun en güzel yanı maçlarında hakemlerin olması ve maçların müzikler eşliğinde oynanması. Voleybol oynamayı daha keyifli hale getiriyor. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışıyor, sosyal bir ortamda zaman geçiriyoruz. Ücretti bence yapılanlara göre çok uygun. Bu organizasyonu düzenleyen Semih beye teşekkür ederiz" diye anlattı.

Voleybol organizasyonuna katılan başka bir katılımcı Güler Üçtaş ise anne olduğunu bildirterek "Benim 10 ve 6 yaşında iki çocuğum var. Buna rağmen fırsat buldukça voleybol oynamaya gelirim. Erkekler yine halı sahaya gidip maç yapıp spor yapabiliyorlar, ancak kadınların böyle bir şansı olmuyor. Biz eşimle fırsat buldukça çocukları anneme bırakarak gelip oynuyoruz. Hem spor yapmış oluyoruz hem de kaliteli vakit geçirmiş oluyoruz. Bence böyle bir organizasyon her ilde olması gerek diye düşünüyorum. Yetişkinler için gayet güzel bir organizasyon" belitti. - ESKİŞEHİR