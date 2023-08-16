Eskişehir'de Sahte Milli Maç Biletine Dikkat!

Eskişehir'de A Milli Futbol Takımın oynayacağı Ermenistan mücadelesi öncesinde taraftarlara sahte milli maç bileti konusunda uyarı yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci karşılaşmasında 8 Eylül 2023 günü Ermenistan'ı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda ağırlayacak. Gruptan çıkma adına kritik bir öneme sahip mücadele öncesinde Eskişehir'de bazı kişiler tarafından biletlerin alınıp karaborsada satıldığı iddia edildi. Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, A Milli Takımın Ermenistan ile oynayacağı maçın biletlerinin henüz satışa çıkmadığını, mücadeleyi izleyecek taraftarların çeşitli internet sitelerinden bilet satışı gerçekleştirdiğini öne süren kişilere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"Ermenistan maçına gelecekler dolandırıcılardan bilet almasınlar"

Türkiye -Ermenistan maçının biletleri hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Passo'un internet sitesinin takip edilmesini isteyen ETB Başkanı Diri, bilet dolandırıcılığına karşı taraftarları uyardı. Eskişehir'de milli takım maçına gelecek taraftarların, çeşitli yollarla maç bileti sattığını söyleyenlere inanmalarını isteyen Diri, "Bilindiği üzere 8 Eylül'de şehrimizde milli takımızı ağırlayacağız. Ermenistan milli takımı ile maçımız var. Bu maçla ilgili karaborsa bilet söylentilerinin çok fazla olmasından dolayı açıklama yapma gereği duyduk. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk. TFF'nin ve Passo'nun sitesi hariç başka sitelerde bilet satıldığı söyleniyor. Ancak bu biletler konusunda camiamızı uyardık. Sahtecilikle karşı karşıya kalabilirler. Eskişehir'de de bizde bilet var deyip bilet satmaya çalışanlar olduğunu duyuyoruz. Bu tür kişiler dolandırıcıdır. Bununla ilgili tüm şehrimizi, taraftarımızı uyarıyoruz. Ermenistan maçına gelecekler dolandırıcılardan bilet almasınlar. Biletlerin bu hafta veya önümüzdeki hafta sonundan itibaren satışa çıkacağı konuşuluyor. Milli Takım Kırmızı Üyelikten giriş yapılarak biletler alınacak. Taraftarlarımız bilet alıp sattığını söyleyenlere katiyen itibar etmesinler. Resmi siteler hariç bilet alışverişi yapmasınlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR