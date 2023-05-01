Eskişehir'de Parklarda Spor Etkinlikleri Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) her yıl vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği parklarda spor etkinlikleri 8 Mayıs'ta başlıyor. EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla düzenlediği parklarda spor etkinlikleri bu yıl da altı parkta, hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah saatlerinde yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) her yıl vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği parklarda spor etkinlikleri 8 Mayıs'ta başlıyor.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla düzenlediği parklarda spor etkinlikleri bu yıl da altı parkta, hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah saatlerinde yapılacak.

Sabah 09.30'da başlayacak spor etkinlikleri uzman spor antrenörleri tarafından yürütülecek. Etkinler, 8 Mayıs'tan itibaren pazartesi ve çarşamba günleri Büyük Anıtpark (Şarhöyük), Kum Saha Park (Yenibağlar), Uluönder Göletli Park'ta; salı ve perşembe günleri ise Kardelen Spor Parkı (Vişnelik) Osmangazi Spor Sahası ve Kentpark'ta (Şeker) yapılacak.