Eskişehir'de ömrünü spora adayanlar ödüllendirildi - Haberler

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) tarafından "Eskişehir Sporunda Yaşayan Efsaneler" adlı ödül töreni gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Taşbaşı Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu, Eskişehir spor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

EASKF Başkanı Sadri Atam, yaptığı konuşmada, törene katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından EASKF tarafından hazırlanan plaketler, ödüle layık görülen spor insanlarına verildi. Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.