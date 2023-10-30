Eskişehir'de Okul Servis Araçlarına Denetim

Eskişehir'de polis trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 35 araç kontrol edildi ve 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis trafik ekipleri tarafından, okul servis araçlarına yönelik uygulanan denetimlerde 35 okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 5 sürücüye cezai işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, toplam 35 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, çeşitli maddelerden kusurlu görülen 5 araç ve sürücüye toplam 2 bin 695 lira para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR