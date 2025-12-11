Öğrenci yurtlarında yapılacak sportif faaliyetler planlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında yapılması planlanan sportif faaliyetler değerlendirildi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde Eskişehir'deki kız ve erkek öğrenci yurtlarında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif bazı faaliyetlerin yapılması planlandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili kurum yetkilileri planlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR