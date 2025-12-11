Öğrenci yurtlarında yapılacak sportif faaliyetler planlandı
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde kız ve erkek öğrenci yurtlarında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeyi planlıyor. Bu konuda ilgili kurumlarla toplantı yapıldı.
2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde Eskişehir'deki kız ve erkek öğrenci yurtlarında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif bazı faaliyetlerin yapılması planlandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili kurum yetkilileri planlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor