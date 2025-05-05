Eskişehir'de Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası Sona Erdi

Eskişehir'de 10 farklı ilden 100 katılımcının yer aldığı 'Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası' sona erdi.

Turnuva, 3-4 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Atatürk Stadyumu Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi. 10 farklı ilden 100 sporcunun katılımıyla 6 tur süren turnuva tamamlandı. A ve B kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından turnuvayla ilgili yapılan paylaşımda, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR