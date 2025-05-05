Eskişehir'de Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası Sona Erdi

Eskişehir'de Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası Sona Erdi
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Eskişehir'de 10 farklı ilden 100 katılımcının yer aldığı 'Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası' tamamlandı. Sporcular, dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Eskişehir'de 10 farklı ilden 100 katılımcının yer aldığı 'Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası' sona erdi.

Turnuva, 3-4 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Atatürk Stadyumu Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi. 10 farklı ilden 100 sporcunun katılımıyla 6 tur süren turnuva tamamlandı. A ve B kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından turnuvayla ilgili yapılan paylaşımda, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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