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Eskişehir'de Liseler Arası Futbol Finalinde Kavga: Ödül Töreni İptal

Eskişehir'de Liseler Arası Futbol Finalinde Kavga: Ödül Töreni İptal
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Eskişehir'de liseler arasında düzenlenen futbol turnuvasının final maçında, birinci olan takım ile ikinci takımın futbolcuları arasında kavga çıktı. Olay sonrası ödül töreni iptal edildi.

Eskişehir'de liseler arasında oynanan futbol turnuvasının final karşılaşmasında iki takımın futbolcuları birbirine girerken, ödül töreni iptal edildi.

Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda Okullar Arası Futbol İl Birinciliği Genç Erkek ve Kız Final müsabakaları oynandı. Erkeklerin final karşılaşmasının ardından ise birinci olan takım ile ikinci arasında kavga çıktı. Bir anda karışan sahaya güvenlik görevlileri müdahile etti. Güçlükle kontrol altına alınan kavga sonrasında ödül töreni iptal edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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