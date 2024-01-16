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Eskişehir'de Karlar Altında 10 Kilometrelik Yürüyüş

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Eskişehir'de doğa tutkunları karlar altındaki ormanda 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirirken, kaydedilen fotoğraflar kartpostalları aratmadı.

Eskişehir'de doğa tutkunları karlar altındaki ormanda 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirirken, kaydedilen fotoğraflar kartpostalları aratmadı.

Eskişehirli doğa tutkunları Odunpazarı ilçesi Lütfiye ve Yukarıkalabak mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik mesafeyi yürüdüler. 9 kişi ile yapılan yürüyüş esnasında ormanda karın yağmasıyla birlikte oluşan manzaraları ise katılımcılar tarafından fotoğraflandı. Karlı ormanda kaydedilen manzara kareleri kartpostallar fotoğraflarını aratmadı. Yürüyüş ekibi, hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Odunpazarı Eskişehir Doğa Etkinlik Yaşam Spor Güncel Haberler

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