Eskişehir'de Jandarma Trafik Timlerince Denetim ve Eğitim Çalışması Gerçekleştirildi
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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 14 ilçede eş zamanlı denetleme çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda 69 araç trafikten men edildi, 2 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu ve 375 sürücüye toplam 609 bin 998 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 46 öğrenciye trafik kuralları ve 75 vatandaşa traktör kazalarına karşı alınacak tedbirler hakkında eğitimler verildi.
Eskişehir'de jandarma trafik timlerince denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 23-29 Ekim arasında sorumluluk bölgelerindeki 14 ilçede sürücülere yönelik eş zamanlı denetleme çalışması yaptı.
69 aracın trafikten men edildiği, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün ehliyetine el konulan 5 bin 146 sürücünün kontrol edildiği çalışmalarda, trafik kurallarına uymayan 375 sürücüye toplam 609 bin 998 lira idari para cezası uygulandı.
Çalışmalar kapsamında 46 öğrenciye trafik kuralları, 75 vatandaşa da traktör kazalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin eğitimler verildi.