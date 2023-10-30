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Eskişehir'de Jandarma Trafik Timlerince Denetim ve Eğitim Çalışması Gerçekleştirildi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 14 ilçede eş zamanlı denetleme çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda 69 araç trafikten men edildi, 2 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu ve 375 sürücüye toplam 609 bin 998 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 46 öğrenciye trafik kuralları ve 75 vatandaşa traktör kazalarına karşı alınacak tedbirler hakkında eğitimler verildi.