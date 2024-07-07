Eskişehir'de Intercity Durgunsu Kano Türkiye Kupası tamamlandı

Eskişehir'de, 3 gün süren Intercity Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışları düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren yarışlara aralarında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 34 kulüpten 328 sporcunun katıldığı belirtildi.

İlk gün 1000 metre yarışlarının yapıldığı Türkiye Kupası mücadelesi, 500 metre ve 200 metre yarışları ile devam etti. Yarışların son gününde ise final heyecanı yaşandı.

Organizasyonda büyük erkeklerde birinci Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, ikinci Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü ve üçüncü Köyceğiz Spor Kulübü oldu.

Büyük kadınlarda birinciliği Rize Gençlik ve Spor Kulübü, ikinciliği Bozova Gençlik ve Spor Kulübü ve üçüncülüğü Bursa Büyükşehir Spor Kulübü elde etti.

Genç erkeklerde Bozova Gençlik Spor Kulübü birinci, Şişecam Spor Kulübü ikinci, Bozova Gençlik Spor Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.

Genç kadınlarda birinci Gündoğdu Su Sporları Kulübü, ikinci Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, üçüncü ise Şişecam Spor Kulübü oldu.

Yıldız erkeklerde Şişecam Spor Kulübü birinci, Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü ikinci ve Bursa Büyükşehir Spor Kulübü üçüncü olma başarısı gösterdi.

Yıldız kadınlarda Sarıçam Belediye Spor Kulübü birinciliği, Adana Gençlik Spor Kulübü ikinciliği ve Bozova Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Minik erkeklerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinciliğe, Çarşamba Belediye Spor Kulübü ikinciliğe ve Rize Adrenalin Doğa Sporları Kulübü de üçüncülüğe ulaştı.

Minik kadınlarda birinci Şişecam Su Sporları Kulübü, ikinci Rize Gençlik ve Spor Kulübü ve üçüncü Bozova Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Büyük bir mücadelenin yaşandığı finallerde dereceye giren sporculara madalyalarını ve kulüplere kupalarını, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özen ve protokol üyeleri verdi.

Tören sonrası günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.