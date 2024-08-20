Eskişehir'de düzenlenen sazan yakalama yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu

Eskişehir'de düzenlenen sportif amaçlı düzenlenen sazan yakalama yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu.

Eskişehir Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) tarafından Sarısungur Göleti'nde düzenlenen sportif amaçlı ESABDER Sarısungur 2024 Carp AIM sazan balığı yakalama yarışmasına 9 farklı ilden toplam 16 takımın katıldı. 6 gün süren yarışmada limitler dahilinde toplamda 122 adet olmak üzere toplamda 325 kilo 260 gram pullu sazan balığı yakalanıp, hemen suya salındı.

En büyük balık yakalama kategorisinde 5 kilo 815 gram ile Optimum Baıts 2 takımı, en çok balık yakalama kategorilerinde ise Gönen Carp Team takımı toplam 31 balık ve 94 kilo110 gram, birinci oldu.

ESABDER Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Başaran katkıda bulunan yetkili, katılımcı ve sponsorlara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR