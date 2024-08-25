Eskişehir'de düzenlenen futsal turnuvası başladı

Eskişehir'de düzenlenen futsal turnuvasının başlangıç vuruşunu Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak yaptı.

'Spor Benim Hayalim: Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası' futsal müsabakaları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Turnuva, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak katılım sağladı. Maçlar, il müdürleri Ercan ve Bayrak'ın yaptığı vuruşla başladı. - ESKİŞEHİR