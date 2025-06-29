Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şampiyona, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlendi.

Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada yer alan sporcular, farklı etap ve kategorilerde gerçekleşen yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

15 il, 39 kulüpten 536 sporcunun kupa ve madalya mücadelesi verdiği yarışlarda, kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından takdim edildi.

Şampiyonada takımlar sıralaması şu şekilde oluştu:

Büyük Erkekler

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Haliç Su Sporları Kulübü

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Büyük Kadınlar

1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

3- Uludağ Atletik Spor Kulübü

Genç Erkekler:

1- Samsun Büyükşehir Spor Kulübü

2- Haliç Su Sporları Kulübü

3- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

Genç Kadınlar

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Sarıçam Belediye Spor Kulübü

3- Bozovaspor Kulübü

Minik Erkekler

1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2- Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

Minik Kadınlar

1- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

2- Şişecam Spor Kulübü

3- Sinop Mavi Rota Su Sporları Spor Kulübü