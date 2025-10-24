Eskişehir'de Bağımlılık Farkındalık Haftası'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Eskişehir'de Bağımlılık Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Yeşilay işbirliğiyle masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi'nde 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen turnuva, Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde onlarca sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, başarılı sonuç elde edebilmek için birbirleri ile kıyasına yarıştılar. Erkekler kategorisinde dereceye giren Yağızalp Yatıcı, Mustafa Yusuf Bıçaklıgil ve Furkan Nihat Kaşar, Kadınlar kategorisinde ise Esra Başaran, Elif Büşra Dönmez ve Kevser Yıldız ilk 3 dereceyi ilde etti. Başarılı sporculara madalyaları, Masa Tenisi Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Hasan Aktaş tarafından verildi.

Yapılan etkinlik ve masa tenisi sporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsilci Hasan Aktaş, sporun sürekliliğinden yana olduklarını anlattı. Aktaş, "Bunun için de sosyal aktivitelerde, buradaki gibi özel turnuvalarda faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin iş birliğiyle Bağımlılık Farkındalık Haftası münasebetiyle bir turnuva düzenlenmek istediler. Biz de destek vermek amacıyla buraya geldik ve güzel bir turnuva oldu" dedi.

"Masa tenisi, 8 yaşından 80 yaşına kadar oynanabilir"

Hasan Aktaş, açıklamasını, "Masa tenisi en uzun süre oynanabilen, 8 yaşından 80 yaşına kadar hatta 90 yaşına kadar sürekli oynanabilir bir branştır. Bunun için biz 'Gelin beraber daha sağlıklı ve uzun yaşayalım' diyoruz. Sporun genele yayılması için mücadele ediyoruz. Öğretmenler Günü, 15 Temmuz, 10 Kasım, 30 Ağustos veya buna benzer özel günlerde her türlü alanda sporun tabana yayılması için mücadele ediyoruz. Halkımıza, 'Sağlıklı olmak ve bu sporu uzun süre yapmak için bizlerle beraber iş birliği yapın. Biz de sizlere elimizden gelen gayretleri dinamiklerle beraber sağlayalım' çağrısında bulunuyoruz." diye sürdürdü. - ESKİŞEHİR