Haberler

Eskişehir'de Bağımlılık Farkındalık Haftası'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Eskişehir'de Bağımlılık Farkındalık Haftası'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de, Bağımlılık Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen masa tenisi turnuvasında erkekler ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Eskişehir'de Bağımlılık Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Yeşilay işbirliğiyle masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi'nde 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen turnuva, Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde onlarca sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, başarılı sonuç elde edebilmek için birbirleri ile kıyasına yarıştılar. Erkekler kategorisinde dereceye giren Yağızalp Yatıcı, Mustafa Yusuf Bıçaklıgil ve Furkan Nihat Kaşar, Kadınlar kategorisinde ise Esra Başaran, Elif Büşra Dönmez ve Kevser Yıldız ilk 3 dereceyi ilde etti. Başarılı sporculara madalyaları, Masa Tenisi Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Hasan Aktaş tarafından verildi.

Yapılan etkinlik ve masa tenisi sporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsilci Hasan Aktaş, sporun sürekliliğinden yana olduklarını anlattı. Aktaş, "Bunun için de sosyal aktivitelerde, buradaki gibi özel turnuvalarda faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin iş birliğiyle Bağımlılık Farkındalık Haftası münasebetiyle bir turnuva düzenlenmek istediler. Biz de destek vermek amacıyla buraya geldik ve güzel bir turnuva oldu" dedi.

"Masa tenisi, 8 yaşından 80 yaşına kadar oynanabilir"

Hasan Aktaş, açıklamasını, "Masa tenisi en uzun süre oynanabilen, 8 yaşından 80 yaşına kadar hatta 90 yaşına kadar sürekli oynanabilir bir branştır. Bunun için biz 'Gelin beraber daha sağlıklı ve uzun yaşayalım' diyoruz. Sporun genele yayılması için mücadele ediyoruz. Öğretmenler Günü, 15 Temmuz, 10 Kasım, 30 Ağustos veya buna benzer özel günlerde her türlü alanda sporun tabana yayılması için mücadele ediyoruz. Halkımıza, 'Sağlıklı olmak ve bu sporu uzun süre yapmak için bizlerle beraber iş birliği yapın. Biz de sizlere elimizden gelen gayretleri dinamiklerle beraber sağlayalım' çağrısında bulunuyoruz." diye sürdürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.