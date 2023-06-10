Eskişehir'de Airsoft Turnuvası Düzenlendi

Eskişehir'de 26 ilden 36 airsoft takımının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada 450 kişi keyifli anlar yaşadı. Airsoft, takımlar arasında saygı ve güven ilişkisine dayanan bir hobidir. Etkinlik, yarın akşama kadar devam edecek.

Eskişehir'de, 26 ilden 36 airsoft (gerçeğe yakın silahlarla oynanan askeri simülasyon oyunu) takımının katılımıyla turnuva düzenlendi.

Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesi'nde bir araya gelen 450 kişiden oluşan 36 takım, etkinliğin ilk gününde keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir Tactical Airsoft Takımı Kaptan Yardımcısı Umut Boztepe, gazetecilere, turnuvaya 20 kişilik ekibiyle katıldığını söyledi.

Etkinliğin bu yıl 5'incisinin gerçekleştirildiğini belirten Boztepe, şöyle devam etti:

"Eskişehir lokasyon olarak Türkiye'nin ortasında kalıyor. Bu sebeple herkesin gelmesi kolay. Biz de ev sahibi olarak arkadaşlarımızın bu hobiyi gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Airsoft, takımlar arasında saygı ve güven ilişkisine dayanan bir hobidir. Kullandığımız plastik boncuklar doğada çözünebilen malzemelerdir. Replika airsoft silahlarla birbirimizi hedefliyoruz. Belli senaryolar içinde takımlara bölünerek hobimizi gerçekleştiriyoruz."

İstanbul'dan gelen Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Celal Albayrak da airsoft silahlarının gerçeklerini andırdığını dile getirdi.

Bu nedenle insanlara korkutucu geldiğini ifade eden Albayrak, "Biz de bu algıyı kırmak için kulüplerimizi kurduk. Airsoft güvenlikli bir spor. Güvenlik ekipmanları olmayanlar oyuna giremiyor. Gerçek silahlara nasıl muamele ediliyorsa biz de silahlarımıza öyle davranıyoruz." dedi.

Başkent Airsoft Kulübü Kaptanı Barış Kaya, uzun yıllardır airsoft oynadığını, hobilerini ellerinden geldiğince yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve bu amaçla yeni turnuvalar düzenlemek istediklerini anlattı.

İzmir Rebel Airsoft Takımı oyuncusu Cansu Şimşek ise bir yıldır airsoftla ilgilendiğini aktararak, "Ben de buraya eşimle geldim. Erkekler nasıl oynuyorsa biz kadınlar da aynı şekilde oynuyoruz. Kadınların bu sporda daha güçlü olduklarını fark ettim. Kadınların da airsoft oynamalarını tavsiye ediyorum çünkü bütün stresinizi atabileceğiniz bir spor." diye konuştu.

Etkinlik, yarın akşama kadar devam edecek.