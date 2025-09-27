Haberler

Eskişehir'de Aileler İçin Spor Şenliği Düzenlendi

Eskişehir'de Aileler İçin Spor Şenliği Düzenlendi
Eskişehir'de, 'Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi' kapsamında düzenlenen spor şenliğinde aileler ve çocuklar bir araya gelerek çeşitli sportif faaliyetlerde keyifli zaman geçirdi.

Eskişehir'de 'Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen spor şenliğinde aileler ve çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle spor şenliği organize edildi. Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte aileler ve çocuklar bir araya geldi. Düzenlenen çeşitli sportif faaliyetlere katılım gösteren çocuklar ve gençler, güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

Vali Vekili Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak etkinliğe katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

