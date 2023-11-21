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Eskişehir'de Abart Egzoz ve Hatalı Park Denetimleri

21 Kasım 2023 16:12 , Son Güncelleme: 16:14 Spor Haberleri Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından abart egzoz ve hatalı park denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda abart egzoz kullanan bir araç sürücüsüne 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı. Hatalı park yapan 723 sürücüye ise toplam 332 bin 232 lira idari para cezası kesildi.