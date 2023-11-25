Eskişehir'de Abart Egzoz Denetiminde 19 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Tepebaşı ilçesinde abart egzoz denetimi gerçekleştirildi. Kontrol edilen 47 araçtan 19'u ve sürücüleri toplamda 67 bin 73 TL cezai işlemle karşılaştı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 19 araç ve sürücüsüne 67 bin 73 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Tepebaşı ilçesinde gündüz ve gece saatlerde abart egzoz denetimi gerçekleştirildi. Yapılan abart egzoz denetimlerinde, toplamda 47 araç kontrol edilerek, 19 araç ve sürücüsüne 67 bin 73 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR