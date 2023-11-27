Eskişehir'de Abart Egzoz Denetimi: 67 Bin 73 Lira Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de polis ekipleri, araç sürücülerine yönelik abart egzoz denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 47 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan 19 araç sürücüsüne toplam 67 bin 73 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 260 sürücüye de idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de polis ekipleri, araç sürücülerine yönelik abart egzoz denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde yapılan denetimlerde, 47 araç kontrol edildi.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 19 araç sürücüsüne toplam 67 bin 73 lira idari para cezası kesildi.
260 sürücüye idari para cezası uygulandı
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timlerince, jandarma sorumluluk bölgesinde denetimler yapıldı.
5 bin 557 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, kurallara uymadığı anlaşılan 260 sürücüye toplam 469 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde, 46 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 10 sürücünün ehliyetlerine el konuldu.
Ayrıca, 172 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenlik sürüş kurallarına ilişkin eğitim verildi.