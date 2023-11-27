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Eskişehir'de Abart Egzoz Denetimi: 67 Bin 73 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekipleri, araç sürücülerine yönelik abart egzoz denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 47 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan 19 araç sürücüsüne toplam 67 bin 73 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 260 sürücüye de idari para cezası uygulandı.