Eskişehir'de 4. Uluslararası Yarı Maraton ve Spor Festivali Başlıyor

Eskişehir'de düzenlenecek olan 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, yerli ve yabancı binlerce sporcuyu bir araya getirecek. Organizasyon, Eskişehir'in uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak.

Eskişehir'de bu yıl 12-13 Ağustos'ta 'Sağlıklı Nesiller İçin 100. Yıla Koşuyoruz' mottosu ile düzenlenecek "4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" binlerce yerli ve yabancı sporcuyu buluşturacak. İki gün sürecek organizasyon Eskişehir'in uluslararası alanda tanıtımına da katkı sunacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon işbirliğiyle düzenlenecek "4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" için geri sayım başladı. 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak Eskişehir'de spor festivali ve yarı maraton ile iki gün boyunca 3 bine yakın yerli ve yabancı sporcu şehrin tanıtımına katkı sağlayacak.

12 Ağustos Cumartesi günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda saat 10.00'da başlayacak Spor Festivali ile start alacak organizasyonda ilk gün özel spor etkinlikleri düzenlenecek. Spor Festivali'nde uzman antrenörler eşliğinde egzersizler yapılacak. Gün boyu devam edecek olan spor etkinliklerine her yaştan sporcu ve sporsever katılabilecek. 17.00'da ise Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de DJ performansıyla müzik eşliğinde eğlence zirveye çıkacak ve ardından saat 19.00'da başlayacak olan konser ile ilk gün tamamlanacak.

13 Ağustos Pazar günü ise 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu heyecanı yaşanacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda saat 08.00'de 21K koşusunun startı verilecek. Saat 08.15'te ise 10K yarışı start alacak. Eskişehir kent merkezinde tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere şehrin cadde ve sokaklarının güzelliklerini ortaya çıkaracak yarışın ödül töreni ise saat 10.30'da gerçekleşecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler @ebbspor instagram ile facebook sayfalarını ve www.eskisehiryarimaratonu.com adresini ziyaret edebilecek. EBB yetkilileri, 13 Ağustos Pazar günü yapılacak maraton koşusu sebebiyle bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını belirterek sürücülerin Büyükşehir Belediyesi'nin www.eskisehir.bel.tr internet adresindeki "Duyurular" bölümünden detaylı bilgilere ulaşabileceklerini bildirdi.