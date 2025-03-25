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Eskişehir'de 23 Nisan Bocce Turnuvası sona erdi

Eskişehir'de 23 Nisan Bocce Turnuvası sona erdi
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Eskişehir'de düzenlenen TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bocce Turnuvası tamamlandı.

Eskişehir'de düzenlenen TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bocce Turnuvası tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bocce Turnuvası, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada sporcular ve antrenörler yer aldı. Organizasyon, katılım sağlayanlar ve emeği geçenlerle tamamlandı. İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde "Sporun ve dostluğun kazandığı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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