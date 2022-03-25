Eskişehir'de 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan anısına düzenlenen "2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası" sona erdi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 15 yaş altı yıldızlar, 18 yaş altı gençler, 21 yaş altı gençler, büyükler ve master kategorilerinde farklı kentlerden bin 500 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları federasyon başkanı Niyazi Kurt, federasyon başkan vekili Kaya Bilge ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Organizasyonda altın madalya kazanan sporcuların, performansı ve geride kalan yıllardaki başarılarına göre milli takım kadrosuna dahil edileceği belirtildi.