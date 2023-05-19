Eskişehir'de 19 Mayıs kutlamaları yağışlı hava nedeniyle spor salonunda yapıldı

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yağışlı hava nedeniyle spor salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

ESKİŞEHİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yağışlı hava nedeniyle spor salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalı, Vilayet Meydanı'ndaki törenle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Yağışlı hava nedeniyle Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen törene ise Eskişehir'den milletvekili seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, AK Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende, Gençlik Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere madalyaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Vali Ayyıldız tarafından verildi. Öğrencilerin gösterilerinin ardında salonda dev Türk bayrağı açıldı. Bakan Dönmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı canı yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum diye konuştu.