Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüleri, Para Yüzme Bölge Şampiyonası Paralimpik Yüzme Milli Takım Seçmeleri 1. Vize Yarışlarında 20 Altın, 10 Gümüş ve 9 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüleri Büyük Başarı Elde Etti

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüleri, farklı klasmanlarda yarıştıkları "Para Yüzme Bölge Şampiyonası Paralimpik Yüzme Milli Takım Seçmeleri 1. Vize Yarışlarında" 20 Altın, 10 Gümüş ve 9 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 15-17 Ekim tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Para Yüzme Bölge Şampiyonası Paralimpik Yüzme Milli Takım Seçmeleri 1. Vize Yarışlarına Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları damga vurdu.

Yarışlara Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü farklı klasmanlarda toplam 13 sporcuyla katıldı. Muhteşem bir performans gösteren paralimpik yüzücülerimiz 20 Altın, 10 Gümüş ve 9 Bronz madalya ile Eskişehir'e döndüler.

Buna göre; Baran Doruk Şimşek 5 Altın, Sümeyye Boyacı 4 Altın, M. Bakır Eğilmez 3 Altın, Rahmi Ersoy 2 Altın 2 Gümüş, Ramazan Güven 1 Gümüş 2 Bronz, Ömer Faruk Ulu 1 Altın 2 Gümüş, Ahmet Çınar Bakkal 1 Altın 1 Gümüş 1 Bronz, Metin Doğan 2 Altın, Elif Naz Yılmaz 2 Bronz, Sinem Ateş 2 Gümüş 1 Bronz, Beyza Demirel 2 Altın, Abdullah Tekin 1 Gümüş 1 Bronz ve Eymen Sarıtaş 1 Gümüş 2 Bronz madalya kazandı. Madalyaları toplayan başarılı yüzücülerimiz büyük mutluluk yaşarken, elde edilen başarıyı sürdürerek madalyalarına yenilerini eklemek istediklerini ifade ettiler.