Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Paralimpik Takımı Mısır'da Yarışacak

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Paralimpik Takımı'nın milli yüzücüleri Sümeyye Boyacı ile Baran Doruk Şimşek, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için Mısır'da düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımı'nın milli yüzücüleri Sümeyye Boyacı ile Baran Doruk Şimşek, 7-12 Kasım günlerinde Mısır'da düzenlenecek "World Paraswimming World Series" yarışlarında 2024 Paris Paralimpik Oyunları için ay yıldızlı formayla yüzecekler.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün birçok branşta ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan sporcuları Eskişehir'in ve ülkemizin gururu olmaya devam ediyorlar. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımının milli yüzücüleri Sümeyye Boyacı ile Baran Doruk Şimşek, 7-12 Kasım tarihlerinde Mısır'ın Başkenti Kahire'de düzenlenecek World Paraswimming World Series yarışlarında mücadele edecekler.

Ankara'da toplanan Türkiye Paralimpik Milli Takım Kampı öncesi Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak, Sümeyye Boyacı ile Baran Doruk Şimşek, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen'i ziyaret ettiler. Boyacı ve Şimşek, Mısır'daki yarışlara iyi hazırlandıklarını belirterek en iyi sonuçlarla döneceklerini söyleyerek, kendilerine her zaman destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e de teşekkür ettiler. Oğuzhan Özen de Boyacı ve Şimşek'e başarılar dileyerek, "Sümeyye ve Baran başarıları ve azimleri ile hep örnek oldular. Mısır'da düzenlenecek yarışlardan da çok iyi sonuçlarla döneceklerine eminiz. Ay yıldızlı formamızla Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sümeyye ve Baran'ın başarılarına yenisini ekleyeceklerini biliyor, yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret sonrası Boyacı ve Şimşek, Ankara'da toplanan Milli Takım kafilesine katıldılar. Mısır'daki yarışlarda Boyacı, İngiltere'nin Manchester kentinde yapılan şampiyonada 2024 Paris Paralimpik Oyunları için aldığı kota sonrası puan yükseltmek için yüzecek. Baran Doruk Şimşek ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kota mücadelesi verecek.

Türkiye Para Yüzme Milli Takımı Ankara'daki kampı tamamlayarak 7-12 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek şampiyona için Mısır'a hareket edecek.