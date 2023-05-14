Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ilk kez katıldığı ligde play-offa kaldı

TFF Kadınlar 3. Ligi 9. Grup'ta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Eskişehir derbisinde rakibi Eskişehir Öncü ve Spor Kulübü'nü son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek, ilk kez katıldığı ligde adını play-offa yazdırdı.

TFF Kadınlar 3. Ligi 9. Grup'ta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Eskişehir derbisinde rakibi Eskişehir Öncü ve Spor Kulübü'nü son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek, ilk kez katıldığı ligde adını play-offa yazdırdı.

Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ve ligin final niteliğindeki maçta Eskişehir Öncü ve Spor Kulübü ile karşılaşan Büyükşehir, 3 puan hedefiyle çıktığı karşılaşmada uzatmaların son saniyelerinde attığı golle adını play-offa yazdırdı.

TFF Kadınlar 3. Ligi'nde, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, play-off maçlarında yer alma hakkını elde etti. Play-offlar sonucunda toplam 5 takım 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alacak. Play-off takvimi ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.