TFF Kadınlar 3. Ligi'nden 2. Lig'e yükselecek takımların belirleneceği Play-In müsabakalarında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, Vangücü Spor Kulübü ile eşleşti.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, Vangücü Spor Kulübü ile eşleşti

TFF Kadınlar 3. Ligi'nden 2. Lig'e yükselecek takımların belirleneceği Play-In müsabakalarında 52 Yalıköy Spor ve Diyarbakır Silvan'ı eleyen Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı, 3. turda Vangücü Spor Kulübü ile eşleşti.

Kadın futbolunda lige damgasını vuran, yaş ortalaması ile en genç takım olan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme mücadelelerinde basamakları bir bir çıkıyor.

Elemelerin ilk turunda 52 Yalıköy Spor Kulübü'nü muhteşem bir futbolla 2-1 mağlup ederek 2. tura yükselen genç ekip, rakibi Diyarbakır Sivan'ı da 1-0 yenerek adını 3. tura yazdırmıştı.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan Play-In müsabakalarında 3. tur eşleşmeleri için TFF tarafından kura çekimi yapıldı. Buna göre Büyükşehir'in rakibi Vangücü Spor Kulübü oldu.

Kadınlar 3. Ligi Play-In 3. tur maçı, 11 Ekim Çarşamba saat 13.00'te tarafsız saha olan Sivas Sporpark 1 Nolu Sahada oynanacak.