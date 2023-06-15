Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi spor kursları için kayıtların 19 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Hareket eğitimi, modern dans, voleybol, basketbol, hentbol, futbol, taekwondo, kano, optimist, masa tenisi ve halk oyunları branşlarında ücretsiz yaz okulları düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin sporcularını yetiştirmek ve öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmesi amacıyla düzenlediği yaz dönemi spor kursları için kayıtlar, 19 Haziran'da başlıyor.

Öğrencilerin yaz aylarını sosyal aktiviteler içerisinde geçirmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hareket eğitimi (6-8 yaş), modern dans (9-13 yaş), voleybol (8-12 yaş), basketbol (7-12 yaş), hentbol (8-14 yaş), futbol (erkek 7-11 yaş/kız 8-14 yaş), taekwondo (8-13 yaş), kano (11-17 yaş), optimist (8-13 yaş), masa tenisi (7-9 yaş) ve halk oyunları (7-12 yaş) branşlarında ücretsiz yaz okulları için geri sayım başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kontenjanla sınırlı kayıtların 19 Haziran günü saat 09.00 itibari ile başlayacağını ve kayıt sürecinin 22 Haziran'a kadar devam edeceğini duyurdu.