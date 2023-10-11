Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden sporseverlere yeni tenis kortları

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Batıkent mahallesinde açtığı tenis kortlarıyla sporseverlerin ilgisini çekiyor. Kortlardan çocuklar ve yetişkinler eğitim alırken, serbest zamanda da birçok tenissever faydalanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Batıkent Tenis Kortları, sporseverlerin büyük beğenisi kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'e farklı branşlarda nitelikli tesisler kazandırmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların spora ilgisini arttırmak amacıyla Batıkent mahallesinde oluşturduğu açık tenis kortları tenisseverlerden büyük ilgi gördü.

Faaliyete geçirilen açık tenis kortlarından Eylül ayında 6-17 yaş çocuk eğitim grubundan 17, yetişkin eğitim gruplarında da 26 kursiyer uzman tenis antrenörlerinden eğitim aldı. Kortlardan serbest zamanda 79 tenissever yararlandı. Modern tesisin kendileri için çok özel bir imkan olduğunu belirten sporseverler, Büyükşehir Belediyesi'ne sunulan hizmet nedeniyle teşekkür ettiler.

Yetkililer, açık tenis kortlarının 2024 yılında da grup eğitimleri ve serbest seans hizmetlerine devam edeceğini belirtti.